Новини України

На посаду нового голови Дніпропетровської ОДА призначено Бондаренка, його дружина — громадянка РФ. Фото: Кабмін

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Олександра Бондаренка призначено новим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. На сьогоднішньому засіданні уряду Кабмін погодив його призначення.

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Крім того, міністри затвердили заступників голів Донецької та Львівської облдержадміністрацій, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Так, першим заступником голови Донецької ОДА призначено Ігоря Мороза, а заступником керівника Львівської області став Юрій Холод.

На посаді Бондаренко змінив в. о. керівника Дніпропетровської ОДА Дмитра Батуру.

В декларації Бондаренка зазначено, що він прописаний в Харкові, але проживає в Києві. Його дружина має російське громадянство. У власності Бондаренка є дві квартири — у Харкові та Києві. Також він задекларував автомобіль Mazda 6 2016 року випуску. На банківських рахунках новий губернатор має 165 тис. грн, 52 тис. євро і 66 тис. дол. Готівкою він зберігає 50 тис. дол.

До призначення на посаду Бондаренко керував кількома приватними фірмами. Дві з них займалися консультаціями у питаннях в сфері IT, ще дві надавали послуги у сфері торгівлі.

Нагадаємо, що 10 вересня на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації був призначений Віталій Коваль.