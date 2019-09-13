Новости Украины

На должность нового главы Днепропетровской ОГА назначен Бондаренко, его жена — гражданка РФ. Фото: Кабмін

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Александр Бондаренко назначен новым главой Днепропетровской областной государственной администрации. На сегодняшнем заседании правительства Кабмин согласовал его назначение.

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Кроме того, министры утвердили заместителей глав Донецкой и Львовской облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, первым заместителем главы Донецкой ОГА назначен Игорь Мороз, а заместителем руководителя Львовской области стал Юрий Холод.

На должности Бондаренко сменил и.о. руководителя Днепропетровской ОГА Дмитрия Батуру.

В декларации Бондаренко указано, что он прописан в Харькове, но проживает в Киеве. Его супруга имеет российское гражданство. В собственности Бондаренко есть две квартиры — в Харькове и Киеве. Также он задекларировал автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска. На банковских счетах новый губернатор имеет 165 тыс. грн, 52 тыс. евро и 66 тыс. долл. Наличными он хранит 50 тыс. долл.

До назначения на должность Бондаренко руководил несколькими частными фирмами. Две из них занимались консультированием в сфере IT, еще две предоставляли услуги в сфере торговли.

Напомним, что 10 сентября на должность главы Ровенской областной государственной администрации был назначен Виталий Коваль.