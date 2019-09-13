Зеленский призвал инвестировать в Украину. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, представил ряд инвестиционных проектов во время речи на 16 ежегодной «Ялтинской европейской стратегии», которая проходит в Киеве.

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Эти проекты будут реализовываться в Украине с привлечением иностранного бизнеса под личные гарантии защиты инвестиций со стороны власти. Средства планируется привлечь в ближайшие годы. Среди приоритетов — энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, планируется воплотить в жизнь проект ирригации в Херсонской области — превращение пустынных земель в плодородные. Второй проект предусматривает создание в Харькове межуниверситетского IT-кластера. Кроме того, Зеленский хочет превратить Киев в центр кинопроизводства.

Вчера Верховная Рада приняла закон о содействие и помощи кинопроизводству, о rebate, и приглашаем всех убедиться — у нас не хуже снимать, чем в Будапеште и в Польше, у нас очень красивая страна, — отметил гарант Конституции.

Также президент предлагает инвесторам создать новый курортный город на побережье Черного моря и построить новые горнолыжные курорты. Сейчас рассматриваются проекты в Славском и Боржаве. Планирует власть и развивать остров Хортицу в Запорожье. В замыслах Зеленского и создание масштабного парка развлечений для гостей из Восточной и Центральной Европы.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада поддержала проект закона № 1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине».