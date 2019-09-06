Дональд Трамп (праворуч), фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n126407-otochennya-trampa-perekonuie-yogo-ne-yty-na-vybory-razom-iz-pensom-zmi.html

Ракурс

Радники президента США Дональда Трампа переконують його не йти на президентські вибори, котрі відбудуться в листопаді 2020 року, разом із віце-президентом Майком Пенсом, а обрати собі нового напарника.

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Про це повідомляє портал Yahoo News з посиланням на інформовані джерела серед чинних та колишніх радників Трампа і Пенса.

За інформацією видання, попри демонстровані назовні дружні відносини та тісну співпрацю між Трампом та Пенсом, необхідні для перемоги на президентських виборах, за лаштунками після не дуже вдалих для Республіканської партії проміжних виборів 2018 року почала зростати напруженість між президентом США та віце-президентом, а також їхніми ключовими радниками.

Зазначається, що невдовзі після проміжних виборів, котрі обернулися для Республіканської партії втратою більшості в Палаті представників конгресу, Трамп цікавився в своїх радників щодо можливості заміни Пенса. Знову це питання він піднімав у цьому році під час серпневої відпустки у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Проте, повернувшись з відпустки, Трамп відмовився від цієї ідеї.

Я думаю, Майк Пенс був видатним віце-президентом, — заявив він тоді журналістам.

Видання зазначає, що існують чутки про те, що дочка президента США Іванка Трамп та його зять Джаред Кушнер наполягали на вивченні питання про можливість заміни Пенса на майбутніх виборах на якогось політичного діяча жіночої статі, що могло б дозволити розширити електоральне поле на майбутніх виборах (адміністрація Трампа неодноразово спростовувала чутки, що Пенса може замінити в 2020 році колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі).

Однак жодне з джерел видання не підтвердило, що безпосередньо чуло цю розмову, а високопоставлений представник Білого дому, коментуючи ці чутки, запевнив, що ні Іванка Трамп, ні Джаред Кушнер не брали участь в подібного роду обговореннях.

Крім того, один із помічників Пенса зазначив, що Трамп неодноразово запевняв віце-президента у відсутність наміру замінити його на іншого партнера на виборах 2020 року.

Проте один із представників оточення Пенса визнав, що «є певні кола», які прагнуть вирішити «власні проблеми за рахунок заміни напарника» Трампа.

Водночас один з колишніх радників Трампа і Пенса зазначив, що президент США недолюблює помічників, які проявляють більше амбіцій, ніж він. Тому його ставлення до віце-президента значно покращиться, якщо Пенс просто оголосить, що не планує балотуватися на пост президента.

Все це пройде, якщо він оголосить, що не балотуватиметься в президенти в 2024 році, — заявив колишній радник.

З іншого боку, на думку декого зі співрозмовників видання, в такий спосіб Трамп може тримати Пенса «на жорсткому повідку» — використовуючи невизначеність щодо 2020 року, щоб змусити його пройти «тест на лояльність».

Нагадаємо, на початку вересня Пенс заявив, що військова допомога США Україні залежатиме від боротьби з корупцією.