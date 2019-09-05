Антикорупційний суд: Рада мусить усунути юридичну колізію щодо підсудності ВАКС, фото — скріншот відео

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Верховна Рада зобов’язана усунути юридичну колізію щодо діяльності Антикорупційного суду.

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«Певна правова невизначеність» створює ризики щодо роботи нового суду. Так вважає заступник голови суду Євген Крук, про що повідомив сьогодні в ефірі «Громадського». Йдеться про невизначеність із підсудністю Антикорупційного суду (ВАКС).

Вона може бути усунена у бік зменшення кількості справ і в бік більшої кількості, — повідомив Крук.

На думку судді, Антикорупційний суд мусить чітко отримати повноваження на розгляд справ або виключно Національного антикорупційного бюро, або на розгляд інших корупційних справ.

У справах НАБУ корупційні суми набагато вищі за інші, але таких справ тільки 200 справ із 3,6 тис., в яких брали участь інші правоохоронні органи. У них суми набагато менші за 500 тис. грн, — розповів заступник голови ВАКС.

Крук вважає, що у випадку не усунення колізії існує ризик скасування вироків ВАКС у Європейському суду з прав людини. Одна із вимог ЄСПЛ — справа повинна слухатися судом, встановленим законом.

Якщо буде певна невизначеність, чи є ВАКС таким судом, це може бути підставою для скасування рішення, — розповів Крук.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд. Він займатиметься розглядом справ про корупційні та пов’язані з ними злочини. До складу ВАС входять 38 суддів. ВАКС отримає на розгляд понад 3 тис. кримінальних провадження від місцевих судів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні спрямувала до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт. Він стосується чиновника, який перевів державні кошти в офшор.