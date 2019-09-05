Закрита зустріч Зеленського зі своєю фракцією: що обговорювали в «Слузі народу», фото — Офіс президента

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У Києві сьогодні відбулася закрита зустріч президента Володимира Зеленського зі своєю фракцією. «Слуга народу» отримала настанови від президента та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Зустріч була закрита і секретна, адже депутатів попросили здати телефони, повідомив у Твіттер журналіст Роман Кравець, який перебував у кулуарах центру «Парковий».

На засіданні фракції Зеленський сказав депутатам, що їм треба працювати максимально злагоджено по лінії президент-прем‘єр-парламент.

Щодо обміну полоненими поки ніхто нічого не казав, — написав Кравець.

У центр «Парковий» прийшли також спікер Разумков, керівник Офісу президента Андрій Богдан, члени Кабінету міністрів і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Засідання почалося з мотиваційної промови Зеленського, який подякував нардепам за роботу і попросив працювати так само і надалі. Нардеп Сергій Швець розповів, що на зустрічі тривають гарячі дискусії про те, щоб «прийти до консенсусу по «болючих питань», однак він ухилився від відповіді про суть питань.

Всі бажаючі народні депутати задають питання президенту України. Перш за все, про якість прийнятих рішень та якість безпосередньо роботи, фракційної дисципліни, як ефективніше організувати роботу фракції, — розповів Швець «Інтерфакс-Україна».

Після президента виступив прем'єр Гончарук. Він закликав депутатів співпрацювати з урядом. А от генпрокурор Рябошапка хоч і був на засіданні, та майже не говорив.

Нагадаємо, що про зустріч стало відомо сьогодні вранці. Прес-служба глави держави не розповсюджувала щодо неї інформацію.