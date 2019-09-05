Новий регламент Ради: у партії Слуга народу анонсували термінову розробку документа, фото — Тексти

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Монобільшість партії «Слуга народу» у Верховній Раді найближчим часом розробить новий регламент парламенту.

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Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук назвав чинний документ, який організовує роботу парламенту, «тромбом для будь-яких питань».

Розробка нового регламенту є завдання номер один для парламенту ІХ скликання, — передає слова Стефанчука «Укрінформ».

Стефанчук поділився планами більшості напередодні секретного засідання фракції «Слуга народу» у Києві 5 вересня.

За словами першого віце-спікера новий текст регламенту вже обговорили серед керівництва Верховної Ради, а також з головами комітетів і керівництвом фракції «Слуга народу». Мета новації, за словами правої руки спікера Дмитра Разумкова, є забезпечення швидкого і динамічного розгляду питань порядку денного при збереженні прав більшості і опозиції.

Інакше ми перетворимося на правовий джем, у якому буде процес заради процесу, у якому кодекс буде «вмирати» під п’ятьма тисячами правок, — заявив Стефанчук.

Він назвав чинний регламент Ради «тромбом для будь-яких питань», оскільки швидше, ніж за рік-два через парламент важко провести будь-яку хорошу ініціативу.

У перший день роботи Ради Стефанчук заявив, що всього фракція «Слуга народу» підготувала 465 законопроектів на розгляд нового парламенту, серед яких вісім пропонують внести зміни до Основного Закону.