Новый регламент Рады: в партии Слуга народа анонсировали срочную разработку документа, фото - Тексты

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Монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной Раде в ближайшее время разработает новый регламент парламента.

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Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук назвал действующий документ, который организует работу парламента, «тромбом для любых вопросов».

Разработка нового регламента является задачей номер один для парламента IX созыва, — передает слова Стефанчук «Укринформ».

Стефанчук поделился планами большинства накануне секретного заседания фракции «Слуга народа» в Киеве 5 сентября.

По словам первого вице-спикера новый текст регламента уже обсудили среди руководства Верховной Рады, а также с председателями комитетов и руководством фракции «Слуга народа». Целью новации, по словам правой руки спикера Дмитрия Разумкова, является обеспечение быстрого и динамичного рассмотрения вопросов повестки дня при сохранении прав большинства и оппозиции.

Иначе мы превратимся в правовой джем, в котором будет процесс ради процесса, в котором вносимый Кодекс будет «умирать» под пятью тысячами поправок, — заявил Стефанчук.

Он назвал действующий регламент Рады «тромбом для любых вопросов», поскольку быстрее, чем через год-два в парламенте трудно провести любую хорошую инициативу.

В первый день работы Рады Стефанчук заявил, что в общем фракция «Слуга народа» подготовила 465 законопроектов на рассмотрение нового парламента, среди которых восемь предлагают внести изменения в Основной Закон.