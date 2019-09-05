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На Майдане протестовали против освобождения Цемаха, фото — "Громадське"

Переступили красную линию: на Майдане протестовали против освобождения Цемаха (ФОТО, ВИДЕО)

5 сен 2019, 20:07
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На Майдане Киеве 5 сентября протестовали против освобождения фигуранта дела о сбивании малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха. Символом протеста стала перерезанная красная лента. Таким образом активисты показали власти, что она переступила красную линию.

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К акции присоединились несколько сотен человек. Как сообщает «Громадське», когда к участникам подошли журналисты телеканала «1+1», люди начали скандировать им «Позор!» и «Лжецы!», после чего журналисты ушли.

На Майдане протестовали против освобождения Цемаха, фото — "Громадське"

Акцию организовала общественность, а к микрофону приглашали всех желающих, например, участников войны на Донбассе, переселенцев.

Один из организаторов встречи в Фейсбук — бывший командир одного из взводов 10-й горно-штурмовой бригады Глеб Бабич. В описании встречи отмечали, что хотят освобождения пленных, но не ценой предательства интересов Украины.

Участники протеста на Майдане держали в руках плакаты с перерезанной красной лентой. Она символизирует красную линию, которую нельзя переступать, поскольку Цемаха подозревают в совершении тяжких преступлений. Один из плакатов характеризовал власть как такую, которая «оборЗЕла».

На Майдане протестовали против освобождения Цемаха, фото — "Громадське"

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемах под личное обязательство. Следователи в Нидерландах пока не комментируют решение украинского суда, но подчеркивают, что расследование дела MH17 будет продолжаться.

Источник: Ракурс


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