На Майдані протестували проти звільнення Цемаха, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n126402-perestupyly-chervonu-liniu-na-maydani-protestuvaly-proty-zvilnennya-cemaha-foto-video.html

Ракурс

На Майдані у Києві 5 вересня протестували проти звільнення фігуранта справи про збиття малайзійського «Боїнга» Володимира Цемаха. Символом протесту стала перерізана червона стрічка. У такий спосіб активісти показали владі, що вона переступила червону лінію.

Loading...

До акції долучилися декілька сотень осіб. Як повідомляє «Громадське», коли до учасників підійшли журналісти телеканалу «1+1», люди почали скандувати їм «Ганьба!» та «Брехуни!» й журналісти пішли з акції.

Акцію організувала громадськість, а до мікрофона запрошували всіх охочих, наприклад, учасників війни на Донбасі, переселенців.

Один із організаторів зустрічі у Фейсбук — колишній командир одного зі взводів 10-ї гірсько-штурмової бригади Гліб Бабич. В описі зустрічі наголошували, що хочуть звільнення полонених, але не ціною зради інтересів України.

Учасники протесту на Майдані тримали в руках плакати з перерізаною червоною стрічкою. Вона символізує червону лінію, яку не можна переступати, адже Цемаха підозрюють у важких злочинах. Один із плакатів характеризує владу як таку, що «оборЗЕла».

Нагадаємо, що сьогодні Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Володимира Цемаха під особисте зобовʼязання. Слідчі у Нідерландах поки не коментують ухвалу українського суду, але наголошують, що розслідування справи MH17 триватиме й надалі.