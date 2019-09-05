Закрытая встреча Зеленского со своей фракцией: что обсуждали в «Слуге народа», фото — Офис президента

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В Киеве сегодня состоялась закрытая встреча президента Владимира Зеленского со своей фракцией. «Слуга народа» получила наставления от президента и премьер-министра Алексея Гончарука.

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Встреча была закрытая и секретная, поскольку депутатов попросили сдать телефоны, сообщил в Твиттер журналист Роман Кравец, который находился в кулуарах центра «Парковый».

На заседании фракции Зеленский сказал депутатам, что им надо работать максимально согласованно по линии президент-премьер-парламент.

Об обмене пленными пока никто ничего не говорил, — написал Кравец.

В центр «Парковый» пришли также спикер Дмитрий Разумков, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, члены Кабинета министров и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Заседание началось с мотивационной речи Зеленского, который поблагодарил нардепов за работу и попросил работать так же и в дальнейшем. Нардеп Сергей Швец рассказал, что на встрече продолжаются горячие дискуссии о том, чтобы «прийти к консенсусу по «болезненным вопросам», однако он уклонился от ответа о сути вопросов.

Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины. Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплины, как эффективнее организовать работу фракции, — рассказал Швец «Интерфакс-Украина».

После президента выступил премьер Гончарук. Он призвал депутатов сотрудничать с правительством. А вот генпрокурор Рябошапка хоть и был на заседании, но почти не говорил.

Напомним, что о встрече стало известно сегодня утром. Пресс-служба главы государства не распространяла о ней информацию.