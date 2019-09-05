МВС припинило розшук скандального екс-прокурора Кузьміна, фото — НВ

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Міністерство внутрішніх справ припинило розшук скандального екс-прокурора Рената Кузьміна, який був першим заступником генпрокурора у часи президента-втікача Віктора Януковича.

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Кузьміна більше немає у базі осіб МВС, які переховуються від органів влади, хоча на початку вересня його прізвище все ще перебувало в ній.

За декілька днів до початку роботи нового парламенту Кузьмін заявляв, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній відносно нього Генпрокуратурою, а останні п’ять років він буцімто перебував в Україні і багато людей «допомагали йому уникати незаконного арешту, переховуючи у різних місцях».

Наразі Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа — За життя», обраним на дострокових виборах у липні. Під час перегонів ЦВК декілька разів знімала його з реєстрації, але внаслідок рішень судів поновляло у списку.

Кузьмін був першим заступником генпрокурора Віктора Пшонки у 2010−2014 роках. Саме під його керівництвом були порушені кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і Леоніда Кучми.

Генпрокуратура підозрювала Кузьміна у скоєнні низки злочинів: незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою; організації незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Луценка; підбурювання судді Печерського суду Києва до обрання Луценку запобіжного заходу у виді утримання під вартою; відмиванні незаконно здобутого майна.

Кузьмін дотепер перебував у державному розшуку, а встановити його місце перебування правоохоронці не могли. Припускали, що він переховувався в Росії чи в окупованому Криму.