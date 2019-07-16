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Ракурс
Кузьміна знову повернули у виборчу гонитву — рішення суду. Фото: "Укрінформ"

Кузьміна знову повернули у виборчу гонитву — рішення суду (ФОТО)

16 лип 2019, 10:36
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Рената Кузьміна, який балотується кандидатом у народні депутати за списками «Опозиційної платформи — За життя», Верховний суд 15 липня повернув у виборчу гонитву, підтримавши законність рішення Шостого апеляційного адміністративного суду. Той недавно скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття Кузьміна з виборчих перегонів.

Кузьміна знову повернули у виборчу гонитву — рішення суду. Фото зі сторінки Р.Кузьміна у Facebook

Про рішення Верховного суду повідомив сам Кузьмін на власній сторінці у Facebook.

Іменем України Верховний суд підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом незаконне зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати за списками «Опозиційною платформи — За життя», — написав Кузьмін.

Кузьміна знову повернули у виборчу гонитву — рішення суду. Скріншот зі сторінки Р.Кузьміна у Facebook

Нагадаємо, що дострокові вибори народних депутатів до Верховної Ради відбудуться у неділю, 21 липня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що екс-заступник генпрокурора часів правління екс-президента Віктора Януковича Ренат Кузьмін знову балотується до Верховної Ради. Спочатку Центрвиборчком скасував його реєстрацію в якості кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Потім Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центрвиборчкому і дозволив Кузьміну балотуватися.

Джерело: Ракурс


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