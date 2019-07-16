Кузьміна знову повернули у виборчу гонитву — рішення суду. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n124341-kuzmina-znovu-povernuly-u-vyborchu-gonytvu-rishennya-sudu.html

Ракурс

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Рената Кузьміна, який балотується кандидатом у народні депутати за списками «Опозиційної платформи — За життя», Верховний суд 15 липня повернув у виборчу гонитву, підтримавши законність рішення Шостого апеляційного адміністративного суду. Той недавно скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття Кузьміна з виборчих перегонів.

Про рішення Верховного суду повідомив сам Кузьмін на власній сторінці у Facebook.

Іменем України Верховний суд підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом незаконне зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати за списками «Опозиційною платформи — За життя», — написав Кузьмін.

Нагадаємо, що дострокові вибори народних депутатів до Верховної Ради відбудуться у неділю, 21 липня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що екс-заступник генпрокурора часів правління екс-президента Віктора Януковича Ренат Кузьмін знову балотується до Верховної Ради. Спочатку Центрвиборчком скасував його реєстрацію в якості кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Потім Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центрвиборчкому і дозволив Кузьміну балотуватися.