Кузьмина снова вернули в избирательную гонку - решение суда. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n124341-kuzmina-snova-vernuli-v-izbiratelnuu-gonku-reshenie-suda.html

Ракурс

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Рената Кузьмина, который баллотируется кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы — За жизнь», Верховный суд 15 июля вернул в избирательную гонку, поддержав законность решения Шестого апелляционного административного суда. Тот недавно отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии Кузьмина с выборов.

О решении Верховного суда сообщил сам Кузьмин на своей странице в Facebook.

Именем Украины Верховный суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконного снятия с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы — За жизнь», — написал Кузьмин.

Напомним, что досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля.

Ранее «Ракурс» сообщал, что экс-заместитель генпрокурора времена правления Виктора Януковича Ренат Кузьмин снова баллотируется в Верховную Раду. Сначала Центризбирком отменил его регистрацию в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Затем Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центризбиркома и позволил Кузьмину баллотироваться.