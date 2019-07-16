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Ракурс
Кузьмина снова вернули в избирательную гонку - решение суда. Фото: "Укринформ"

Кузьмина снова вернули в избирательную гонку — решение суда (ФОТО)

16 июл 2019, 10:36
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Рената Кузьмина, который баллотируется кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы — За жизнь», Верховный суд 15 июля вернул в избирательную гонку, поддержав законность решения Шестого апелляционного административного суда. Тот недавно отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии Кузьмина с выборов.

Кузьмина снова вернули в избирательную гонку - решение суда. Фото со страницы Р.Кузьмина в Facebook

О решении Верховного суда сообщил сам Кузьмин на своей странице в Facebook.

Именем Украины Верховный суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконного снятия с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы — За жизнь», — написал Кузьмин.

Кузьмина снова вернули в избирательную гонку - решение суда. Скриншот со страницы Р.Кузьмина в Facebook

Напомним, что досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля.

Ранее «Ракурс» сообщал, что экс-заместитель генпрокурора времена правления Виктора Януковича Ренат Кузьмин снова баллотируется в Верховную Раду. Сначала Центризбирком отменил его регистрацию в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Затем Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центризбиркома и позволил Кузьмину баллотироваться.

Источник: Ракурс


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