МВД прекратило розыск скандального экс-прокурора Кузьмина, фото — НВ

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Министерство внутренних дел прекратило розыск скандального экс-прокурора Рената Кузьмина, который был первым заместителем генпрокурора во времена президента-беглеца Виктора Януковича.

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Кузьмина больше нет в базе лиц МВД, скрывающихся от органов власти, хотя в начале сентября его фамилия все еще находилась в ней.

За несколько дней до начала работы нового парламента Кузьмин заявлял, что не является подозреваемым в делах, возбужденных в отношении него Генпрокуратурой, а последние пять лет он якобы находился в Украине и многие люди «помогали ему избегать незаконного ареста, скрывая в разных местах».

Сейчас Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», избранным на досрочных выборах в июле. Во время гонки ЦИК несколько раз снимал его с регистрации, но после решений судов возвратил в список.

Кузьмин был первым заместителем генпрокурора Виктора Пшонки в 2010—2014 годах. Именно под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Леонида Кучмы.

Генпрокуратура подозревала Кузьмина в совершении ряда преступлений: незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей; организация незаконного задержания экс-министра внутренних дел Луценко; подстрекательство судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей; отмывание незаконно добытого имущества.

Кузьмин до сих пор находился в государственном розыске, а установить его место пребывания правоохранители не могли. Предполагали, что он скрывался в России или в оккупированном Крыму.