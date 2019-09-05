Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Антикоррупционный суд: Рада должна устранить юридическую коллизию относительно подсудности ВАКС, фото — скриншот видео

Рада обязана устранить юридическую коллизию относительно Антикоррупционного суда — заместитель председателя ВАКС

5 сен 2019, 22:55
999

Верховная Рада обязана устранить юридическую коллизию относительно деятельности Антикоррупционного суда.

Loading...

«Определенная правовая неопределенность» создает риски работы нового суда. Так считает заместитель председателя суда Евгений Крук, о чем он сообщил в эфире «Громадського». Речь идет о неопределенности с подсудностью Антикоррупционного суда (ВАКС).

Она может быть устранена в сторону уменьшения количества дел и в сторону большего количества, — сообщил Крук.

По мнению судьи, Антикоррупционный суд должен четко получить полномочия на рассмотрение дел или исключительно Национального антикоррупционного бюро, или на рассмотрение других коррупционных дел.

В делах НАБУ коррупционные суммы намного выше других, но таких дел только 200 дел из 3,6 тыс., в которых принимали участие другие правоохранительные органы. В них суммы гораздо меньше 500 тыс. грн, — рассказал заместитель председателя ВАКС.

Крук считает, что в случае устранения коллизии существует риск отмены приговоров ВАКС в Европейском суде по правам человека. Одно из требований ЕСПЧ — дело должно слушаться судом, установленным законом.

Если будет некоторая неопределенность, является ли ВАКС таким судом, это может быть основанием для отмены решения, — рассказал Крук.

Напомним, что сегодня в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Он будет заниматься рассмотрением дел о коррупционных и связанных с ними преступлениях. В состав ВАКС входят 38 судей. ВАКС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производства от местных судов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт. Он касается чиновника, который перевел государственные средства в оффшор.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Закрытая встреча Зеленского со своей фракцией: что обсуждали в «Слуге народа» (ФОТО)

В Киеве состоялась закрытая встреча президента Владимира Зеленского со своей фракцией. «Слуга народа» получила наставления от президента и премьер-министра Гончарука. Встреча была закрытой и секретной, поскольку депутатов попросили сдать телефоны

Новости Украины
22:10   5 сен

МВД прекратило розыск скандального экс-прокурора Кузьмина (ФОТО)

МВД прекратило розыск скандального экс-прокурора Рената Кузьмина, который был первым заместителем генпрокурора во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Кузьмина больше нет в базе лиц МВД, скрывающихся от органов власти

Новости Украины
21:40   5 сен

Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства

Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства. Зеленский предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Правовые новости
17:37   5 сен
Новости партнеров
Загрузка...