Антикоррупционный суд: Рада должна устранить юридическую коллизию относительно подсудности ВАКС, фото — скриншот видео

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Верховная Рада обязана устранить юридическую коллизию относительно деятельности Антикоррупционного суда.

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«Определенная правовая неопределенность» создает риски работы нового суда. Так считает заместитель председателя суда Евгений Крук, о чем он сообщил в эфире «Громадського». Речь идет о неопределенности с подсудностью Антикоррупционного суда (ВАКС).

Она может быть устранена в сторону уменьшения количества дел и в сторону большего количества, — сообщил Крук.

По мнению судьи, Антикоррупционный суд должен четко получить полномочия на рассмотрение дел или исключительно Национального антикоррупционного бюро, или на рассмотрение других коррупционных дел.

В делах НАБУ коррупционные суммы намного выше других, но таких дел только 200 дел из 3,6 тыс., в которых принимали участие другие правоохранительные органы. В них суммы гораздо меньше 500 тыс. грн, — рассказал заместитель председателя ВАКС.

Крук считает, что в случае устранения коллизии существует риск отмены приговоров ВАКС в Европейском суде по правам человека. Одно из требований ЕСПЧ — дело должно слушаться судом, установленным законом.

Если будет некоторая неопределенность, является ли ВАКС таким судом, это может быть основанием для отмены решения, — рассказал Крук.

Напомним, что сегодня в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Он будет заниматься рассмотрением дел о коррупционных и связанных с ними преступлениях. В состав ВАКС входят 38 судей. ВАКС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производства от местных судов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт. Он касается чиновника, который перевел государственные средства в оффшор.