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Ракурс
Экс-президент Петр Порошенко. Фото: 24 канал

Обыск в банке Порошенко устроили сотрудники ГБР (ФОТО)

13 сен 2019, 13:51
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Государственное бюро расследований 13 сентября устроило обыски в здании банка, который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

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Правоохранители пришли в «Международный инвестиционный банк», который расположен в Киеве на ул. Цитадельная. Присутствующие в банке силовики ситуацию комментируют неохотно, говорят — все вопросы к следователю. В ГБР сейчас информацию комментировать отказываются. Об этом сообщает «24 канал».

Представители банка отметили, что информацией об обысках не обладают. Правоохранители сначала не допускали в помещение адвокатов, но потом впустили.

Информацию об обысках подтвердил заместитель главы бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов в Telegram. По его информации, следственные действия в банке Порошенко связаны с эпизодом «о снятии Порошенко в период мая-июня 2019 года 340 кг ранее отмытых в офшорах наличных долларов».

Обыски в банке Порошенко. Фото: 24 канал

Обыски в банке Порошенко. Фото: 24 канал

Обыски в банке Порошенко. Фото: 24 канал

Напомним, 13 сентября Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. В отношении экс-главы государства ГБР расследует 11 уголовных производств. Среди них есть производство о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов.


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