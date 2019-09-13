Экс-президент Петр Порошенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126741-obysk-v-banke-poroshenko-ustroili-sotrudniki-gbr-foto.html

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Государственное бюро расследований 13 сентября устроило обыски в здании банка, который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

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Правоохранители пришли в «Международный инвестиционный банк», который расположен в Киеве на ул. Цитадельная. Присутствующие в банке силовики ситуацию комментируют неохотно, говорят — все вопросы к следователю. В ГБР сейчас информацию комментировать отказываются. Об этом сообщает «24 канал».

Представители банка отметили, что информацией об обысках не обладают. Правоохранители сначала не допускали в помещение адвокатов, но потом впустили.

Информацию об обысках подтвердил заместитель главы бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов в Telegram. По его информации, следственные действия в банке Порошенко связаны с эпизодом «о снятии Порошенко в период мая-июня 2019 года 340 кг ранее отмытых в офшорах наличных долларов».

Напомним, 13 сентября Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. В отношении экс-главы государства ГБР расследует 11 уголовных производств. Среди них есть производство о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов.