Роспуск ЦИК поддержала Рада: почему и зачем. Фото: ВВС

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Роспуск ЦИК, инициированный президентом Владимиром Зеленским, поддержала сегодня Верховная Рада Украины.

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Соответствующий проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии собрал 341 голос «за». Против голосовал 41 народный депутат Украины, еще два воздержались.

Теперь у президента есть три дня, чтобы внести в Раду представление о персональном составе ЦИК. Стоит отметить, что при назначении членов Центризбиркома будет сохранен квотный принцип, а значит в составе комиссии будет большинство представителей «Слуги народа».

Между тем эксперты называют одной из причин роспуска ЦИК вероятные местные выборы, а, возможно, даже и внеочередные парламентские, которые могут состояться в 2020—2021 годах уже по исключительно пропорциональной избирательной системе. Именно для этого властям может быть нужно нынешнее обновление Центризбиркома.

Представление о роспуске ЦИК направил в парламент 10 сентября президент. Зеленский мотивировал свое решение тем, что комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность и даже политическую предвзятость» в ряде вопросов. Эти же утверждения повторил и член «Слуги народа» Руслан Стефанчук, представляя в Раде соответствующий проект постановления, между прочим, не внесенный в повестку дня.

У Зеленского к ЦИК было несколько претензий, в частности, из-за нерегистрации кандидатов для участия в парламентских выборах. Президент утверждал, что комиссия была предвзятой: к представителям разных политических сил применялись разные решения, в частности, это якобы фиксировалось на округах № 169 и № 198.

У президента указывают и на то, что почти 30 решений ЦИК были отменены через суд, что якобы свидетельствует о некачественной работе Центризбиркома. К тому же комиссия до сих пор не выполнила одно из судебных решений и на одном из округов не установлены итоги выборов в ВР.

Также утверждается, что в распущенном составе ЦИК не были пропорционально представлены члены всех политсил, в связи с чем комиссию считали лояльной к экс-президенту Петру Порошенко.

У Зеленского были претензии и к объявлению итогов президентских выборов, которые были неизвестны около месяца, что грозило срывом его планов по роспуску Рады восьмого созыва. В итоге глава государства обвинил ЦИК в затягивании этого процесса.

В ЦИК же все обвинения отвергают, утверждая, что суды ни разу не указывали на предвзятость действий комиссии, препятствование в реализации избирательного права или неоправданные задержки с установлением итогов голосования. Также Центризбирком считает инициативу его роспуска политически мотивированной.