Розпуск ЦВК підтримала Рада: чому і навіщо. Фото: ВВС

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Розпуск ЦВК, ініційований президентом Володимиром Зеленським, підтримала сьогодні Верховна Рада України.

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Відповідний проект постанови № 2127 про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії зібрав 341 голос «за». Проти голосував 41 нардеп, іще двоє утрималися.

Тепер у президента є три дні, щоби внести до Ради подання щодо персонального складу ЦВК. Варто зазначити, що під час призначення членів Центрвиборчкому буде збережено квотний принцип, а отже у складі комісії буде більшість представників від «Слуги народу».

Між тим, експерти називають однією з причин розпуску ЦВК ймовірні місцеві вибори, а, можливо, навіть і позачергові парламентські, які можуть відбутися в 2020—2021 роках вже за суто пропорційною виборчою системою. Саме для цього владі може знадобитися нинішнє оновлення Центрвиборчкому.

Подання про розпуск ЦВК направив до парламенту 10 вересня президент. Зеленський мотивував своє рішення тим, що комісія «неодноразово виявляла недостатню виваженість і навіть політичну упередженість» у низці питань. Ці ж твердження повторив і член «Слуги народу» Руслан Стефанчук, представляючи у Раді відповідний проект постанови, між іншим, не внесений до порядку денного.

У Зеленського до ЦВК було кілька претензій, зокрема, через нереєстрацію кандидатів для участі в парламентських виборах. Президент стверджував, що комісія була упередженою: до представників різних політсил застосовувалися різні рішення, зокрема, це нібито фіксувалося на округах № 169 та № 198.

У президента вказують і на те, що майже 30 рішень ЦВК було скасовано через суд, що нібито є свідченням неякісної роботи Центрвиборчкому. До того ж комісія досі не виконала одне з судових рішень й на одному з округів досі не встановлено підсумки виборів до ВР.

Також стверджується, що в розпущеному складі ЦВК не були пропорційно представлені члени всіх політсил, через що комісію вважали лояльною до екс-президента Петра Порошенка.

Зеленський мав претензії й до оголошення підсумків президентських виборів, які були невідомі близько місяця, що загрожувало зривом його планів щодо розпуску Ради восьмого скликання. У підсумку глава держави звинуватив ЦВК у затягуванні цього процесу.

У ЦВК ж усі звинувачення заперечують, стверджуючи, що суди жодного разу не вказували на упередженість дій комісії, перешкоджання в реалізації виборчого права чи невиправдані затримки зі встановленням підсумків голосування. Також Центрвиборчком вважає ініціативу його розпуску політично вмотивованою.