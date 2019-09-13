Закон о обличителей коррупции поддержала Рада. Фото: nedelya40.ru

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Ракурс

Верховная Рада 13 сентября поддержала законопроект об обличителях коррупции.

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Народные депутаты украинского парламента приняли в первом чтении проект закона № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Документ предусматривает предоставление вознаграждения для граждан, которые помогают разоблачать коррупционеров. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания ВРУ, которое транслировали украинские СМИ.

Документ, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленский и определен как неотложный, поддержали 283 парламентария. Еще 20 народных депутатов проголосовали против, а 49 избранников воздержались.

Перед голосованием за этот законопроект депутаты дискутировали, будет ли это закон об обличителях коррупционеров, или о «стукачах», позволяющий недобросовестным гражданам писать доносы. В частности, нардеп Илья Кива от партии ОПЗЖ заявил, что законопроект № 1010 предусматривает «создание в Украине института сексоцтва».

От доносов до измены Родине один шаг. Сегодня сдал соседа, а завтра сдал Родину. Не разрушайте наше общество, — заявил с трибуны Кива, чем вызвал бурные аплодисменты депутатов.

Другие нардепы высказались за принятие этого закона. Так, Ярослав Юрчишин из фракции «Голос» пошутил, что Кива имел в виду следующее: «Не разрушайте общество, дайте коррупционерам воровать спокойно». После длительных обсуждений большинство нардепов все же поддержало этот законопроект.

В пояснительной записке к закону отмечается, что цель документа определить правовой статус обличителей — лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.

Разоблачитель — физическое лицо, при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений настоящего закона другим лицом, — говорится в проекте закона.

Проект закона предлагает дополнить закон «О предотвращении коррупции» ст. 53−7 «Вознаграждение обличителю», который предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета или нанесенные государству убытки от которого в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Относительно вознаграждения, то его размер планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления. При этом обличитель не может получать вознаграждение более чем 3 тыс. минимальных заработных плат, установленных на время совершения преступления.

Законом также предусмотрено право обличителя на конфиденциальность и анонимность. Так, запрещено раскрывать информацию о обличителе, его близких или другие данные, которые могут идентифицировать личность обличителя, его близких людей. Кроме того, ст. 53−8 освобождает обличителя от юридической ответственности.

Разоблачитель не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений настоящего закона, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или других обязанностей или обязательств, — говорится в тексте проекта закона.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада поддержала начало перезагрузки работы Национального агентства по предотвращению коррупции. Нардепы проголосовали за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».