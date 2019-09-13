Закон про викривачів корупції підтримала Рада. Фото: nedelya40.ru

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Верховна Рада 13 вересня підтримала законопроект щодо викривачів корупції.

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Народні депутати українського парламенту ухвалили у першому читанні проект закону № 1010 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції. Документ передбачає надання винагороди для громадян, які допомагають викривати корупціонерів. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання ВРУ, яке транслювали українські ЗМІ.

Документ, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленський й визначений як невідкладний, підтримали 283 парламентарів. Ще 20 народних депутатів проголосували проти, а 49 обранців утрималися.

Перед голосуванням за цей законопроект депутати дискутували, чи це буде закон про викривачів корупціонерів, чи про «стукачів», що дозволить недобросовісним громадянам писати доноси. Зокрема, нардеп Ілля Кива від партії ОПЗЖ заявив, що законопроект № 1010 передбачає «створення в Україні інституту сексоцтва».

Від доносів до зради Батьківщини один крок. Сьогодні здав сусіда, а завтра здав Батьківщину. Не руйнуйте наше суспільство, — заявив з трибуни Кива, чим викликав бурхливі оплески депутатів.

Інші нардепи висловилися за прийняття цього закону. Так, Ярослав Юрчишин з фракції «Голос» пожартував, що Кива мав на увазі наступне: «Не руйнуйте суспільство, дайте корупціонерам красти спокійно». Після тривалих обговорень більшість нардепів все ж підтримала цей законопроект.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що мета документу визначити правовий статус викривачів — осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб.

Викривач — фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону іншою особою, — йдеться у проекті закону.

Проект закону пропонує доповнити закон «Про запобігання корупції» ст. 53−7 «Винагорода викривачу», яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тис. та більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину. Щодо винагороди, то її розмір планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. При цьому викривач не може отримувати винагороду більш ніж 3 тис. мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Законом також передбачене право викривача на конфіденційність та анонімність. Так, заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб. Крім того, ст. 53−8 звільняє викривача від юридичної відповідальності.

Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов’язків або зобов’язань, — йдеться в тексті проекту закону.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада підтримала початок перезавантаження роботи Національного агентства із запобігання корупції. Нардепи проголосували за проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».