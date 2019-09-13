Голосування у Верховній Раді. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n126743-rada-sprostyla-proceduru-orendy-derjavnogo-ta-komunalnogo-mayna.html

Ракурс

Верховна Рада України 13 вересня проголосувала в першому читанні за проект закону № 1055−1 «Про оренду державного і комунального майна».

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Таким чином народні обранці зробили перший крок до спрощення та вдосконалення процедури оренди держмайна та майна комунальної власності. Законопроект підтримали 296 нардепів, повідомлялося в трансляції сьогоднішньої сесії ВРУ.

Автори законопроекту у пояснювальній записці відзначали, що процедура оренди наразі регулюється законом «Про оренду державного та комунального майна». Він був ухвалений ще в 1992 році й не відповідає вимогам сучасності.

Наразі орендоване майно часто використовується неефективно, потрапляє не до тих рук, через що держава отримує з оренди копійки, а реальну орендну плату заносять у конвертах відповідальним чиновникам, — зазначили в «Слузі народу».

Ухвалений проект закону пропонує передавати державне та комунальне майно в оренду тільки на відкритих аукціонах в системі «ProZorro.Продажі». Автори ідеї стверджують, що це унеможливить корупційну складову й спрямує тіньові кошти до державного та місцевих бюджетів. Законотворці очікують, що об'єкти державної та комунальної власності опиняться в дійсно дбайливих руках та перестануть занепадати, втрачати капіталізацію й інвестиційну привабливість.

У проекті закону зазначається, що об'єктами оренди не можуть бути казенні підприємства, діючі заклади освіти, установи виконання покарань та слідчі ізолятори, атомні електростанції та гідроелектростанції з греблями, метрополітен, підрозділи пожежної охорони, об'єкти спортивної інфраструктури, засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв’язку, архіви, пам’ятки археології, наукові об'єкти, автомобільні дороги (крім тих, що належать підприємствам), магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, аеродроми, водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, місця поховання та захисні споруди цивільного захисту.

Ухвалений закон також регулює етапність передачі майна в оренду, визначає вартість об'єкта оренди, стартову орендну плату та строки оренди та порядок проведення аукціону щодо оренди.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати українського парламенту ухвалили у першому читанні проект закону № 1010 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції. Документ передбачає надання винагороди для громадян, які допомагають викривати корупціонерів.