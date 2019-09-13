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У Парижі зупинилося метро: що сталося. Фото: Le Figaro

У Парижі зупинилося метро: що сталося (ФОТО, ВІДЕО)

13 вер 2019, 14:38
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Метро в Парижі призупинило свою роботу. Працівники громадського транспорту та метрополітену влаштували масштабну акцію протесту й масово не вийшли на роботу через непопулярну пенсійну реформу влади Франції. Це наймасштабніший страйк транспортників за останні 12 років.

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Паралізовано 10 із 16 ліній паризького метро, також закрито дві з трьох приміських залізничних ліній. Лише частина автобусів і трамваїв ходила в ранкову годину пік, місцеві жителі були змушені діставатися роботи пішки або на велосипедах, повідомляє Le Figaro.

Внаслідок акції протесту в Парижі утворилися кілометрові затори. За інформацією видання, ввечері, можливо, працюватимуть лише дві лінії метро, потяги їздитимуть без машиністів.

У Парижі зупинилося метро: що сталося. Фото: EPA/UPG

Профспілки столиці Франції назвали акцію протесту попередженням для уряду, який планує провести одну з найнепопулярніших реформ президентства Еммануеля Макрона — об'єднати 42 різні пенсійні системи країни в одну, засновану на балах.

Між тим нагадаємо, що раніше Макрон заявив про загрозу «зникнення Європи» без переосмислення стратегії щодо Росії.


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