У Парижі зупинилося метро: що сталося. Фото: Le Figaro

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Метро в Парижі призупинило свою роботу. Працівники громадського транспорту та метрополітену влаштували масштабну акцію протесту й масово не вийшли на роботу через непопулярну пенсійну реформу влади Франції. Це наймасштабніший страйк транспортників за останні 12 років.

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Паралізовано 10 із 16 ліній паризького метро, також закрито дві з трьох приміських залізничних ліній. Лише частина автобусів і трамваїв ходила в ранкову годину пік, місцеві жителі були змушені діставатися роботи пішки або на велосипедах, повідомляє Le Figaro.

Внаслідок акції протесту в Парижі утворилися кілометрові затори. За інформацією видання, ввечері, можливо, працюватимуть лише дві лінії метро, потяги їздитимуть без машиністів.

Профспілки столиці Франції назвали акцію протесту попередженням для уряду, який планує провести одну з найнепопулярніших реформ президентства Еммануеля Макрона — об'єднати 42 різні пенсійні системи країни в одну, засновану на балах.

Між тим нагадаємо, що раніше Макрон заявив про загрозу «зникнення Європи» без переосмислення стратегії щодо Росії.