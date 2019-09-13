Суд арештував адміністратора готелю «Токіо стар». Фото: Odessa.Online

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Суд обрав запобіжний захід адміністратору готелю «Токіо стар» Ірині Парови. Заклад згорів в Одесі 17 серпня.

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Київський районний суд Одеси частково задовольнив клопотання прокуратури й відправив адміністратора в слідчий ізолятор на місяць. Застава підозрюваній не передбачена. Прокуратура просила арешт терміном на два місяці. Паровик підозрюють в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті дев’яти осіб. Про це 13 вересня повідомляє одеське видання «Пушкинская».

Адвокат адміністратора заявив, що оскаржуватиме це рішення. Сторона захисту повідомила, що підзахисна під час слідства перебувала в Одесі та з’являлася на допити. Захист наголошував, що до обов’язків адміністратора не входить забезпечення пожежної безпеки.

Нагадаємо, масштабна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» сталося 17 серпня. У вогні загинуло дев’ятеро осіб, ще десятеро постраждали. За інформацією влади Одеси, серед загиблих: громадянка Австралії, житель Дніпра, двоє мешканців Києва та двоє осіб із Одеської області.

Суд арештував власника згорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Служителі Феміди 20 серпня вирішили помістити його в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Бізнесменові оголосили підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Слідство розглядає три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинуло.