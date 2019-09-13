Новини України

У Польщі затримали групу з 22 українців, які займалися незаконним виготовленням цигарок. Фото: РБК-Україна

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У Польщі затримали групу з 22 громадян України, яких підозрюють у незаконному виготовленні цигарок. Їхні дії могли завдати шкоди державному бюджету на суму в 2,3 млн євро.

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Під час обшуків правоохоронці міста Рава-Мазовецька вилучили понад 640 тис. цигарок. Їх вартість становить приблизно 104 тис. євро. Також тут вилучили професійне обладнання, коробки, фольгу і 24 кг тютюну, повідомляє сьогодні «Польське радіо».

Українцям оголошено про підозру в участі в організованій злочинній групі, незаконному виробництві тютюнових виробів та ухиленні від сплати зборів.

За даними слідства, 32-річний громадянин України орендував нерухомість, а інші затримані особи працювали на нього. Їх завданням була упаковка готових цигарок в пачки.

Угруповання працювало не один місяць. За цей час вони реалізували цигарок на суму близько 1,8 млн євро.

Керівнику злочинної групи загрожує до 10 років польської в’язниці. Всі інші можуть відбутися штрафом або ж їх можуть позбавити волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що на початку вересня в Польщі затримали трьох громадян України, яких підозрювали в підготовці теракту. Пізніше з’ясувалося, що українці записали жартівливе відео і їх відпустили.​