Стало відомо, чому ДБР обшукувало банк Порошенка. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n126749-obshuk-u-banku-poroshenka-v-dbr-poyasnyly-prychynu-slidchyh-diy.html

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Державне бюро розслідувань пояснило обшуки в банку колишнього президента України Петра Порошенка.

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Слідчі дії в будівлі «Міжнародного інвестиційного банку» відбуваються у рамках кримінального провадження про можливі протиправні дії під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському». Свого часу це підприємство належало Порошенку. Про це 13 вересня під час брифінгу заявила речник ДБР Анжеліка Іванова, передає УНІАН.

Щодо обшуків: дійсно, сьогодні слідчі ДБР здійснювали певні слідчі дії, зокрема й обшуки в «Міжнародному інвестиційному банку». Я не можу їх деталізувати, оскільки слідчі дії ще не завершені, — наголосила Іванова.

Як відомо, 23 травня директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі вивчають заяву колишнього заступника глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова про вчинення колишнім президентом України Петром Порошенком економічних злочинів, пов’язаних із заводом «Кузня на Рибальському».

ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Зокрема, проти нього відкрите провадження про можливе захоплення влади і ймовірне ухиляння від сплати податків.

Нагадаємо, 13 вересня Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки в будівлі банку, який належить колишньому президенту України та нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку.