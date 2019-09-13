Стріляти і бити корумпованих чиновників дозволив президент Філіппін. Фото: Новости Филиппин

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На Філіппінах президент країни Родріго Дутерте запропонував своїм громадянам стріляти в корумпованих чиновників.

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Дутерте заявив, що якщо чиновник попросить хабар, то його можна вдарити по обличчю. Якщо з собою у людини буде зброя, то нею можна скористатися, але вбивати чиновника заборонено. Про це повідомляє газета Manila Bulletin, передає ТАСС.

За словами Дутерте, вбивати держслужбовців не можна, так як під час судового розгляду вбивця може не отримати помилування. За постріл в корупціонера до в’язниці кидати не будуть, але винуватця чекає серйозне фізичне покарання.

Дутерте заявив, що, якщо хтось із громадян повідомить про корупціонера в його адміністрації, президент викличе хабарника і дозволить його вдарити по обличчю.

Родріго Дутерте відомий своїми різкими висловлюваннями і жорстокими методами. Так, в 2006 році в рамках компанії Дутерте проти наркотиків близько 5 тис. осіб були вбиті через підозри в причетності до торгівлі або виготовлення заборонених речовин.

У березні минулого року Філіппіни вийшли з міжнародного договору, що регулює роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) через розслідування щодо Дутерте.

Нагадаємо, Дутерте обіцяв піти у відставку, якщо йому доведуть існування Бога.