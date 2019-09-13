Центральный мост в Днепре. Фото: ua.igotoworld.com

https://racurs.ua/n126752-remont-mosta-v-dnepre-prokuratura-ustroila-obyski-v-gorsovete.html

Ракурс

Обыски в городском совете Днепра 13 сентября устроили правоохранители.

Loading...

Следственные действия проводит прокуратура Днепропетровской области. Они связаны с уголовным производством, открытым из-за нарушений во время капитального ремонта Центрального моста. Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода».

Как известно, капитальный ремонт моста длился почти три года, за это время сменился подрядчик работ. Общественные активисты заявляли, что ремонт переправы обошелся городу в более 700 млн грн.

Прокуратура Днепропетровской области 12 августа заявила о проверке в отношении возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта моста в Днепре. Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации издания «Информатор» областная прокуратура вручила сообщение о подозрении ряду должностных лиц и бизнесменов: заместителю директора Департамента благоустройства и инфраструктуры мэрии Алексею Самилику, начальнику управления инфраструктуры Департамента благоустройства и инфраструктуры городского совета Петру Шматченко, представителю технического надзора по договору с ГП «Жилком» Василию Самсонову, учредителю и директору ООО «Предприятие МАСТ-Буд» Михаилу Беккеру и Сергею Разбею, начальнику участка ООО «Предприятие «МАСТ-Буд» Никите Заволику.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепровскую область встретился с городским головой Днепра Борисом Филатовым. Глава государства заявил, что Филатов должен завершить строительство моста до 14 сентября. Президент и мэр договорились, что последний уйдет в отставку, если не справится с поставленной задачей.

Этот мост был полностью закрыт после визита в город Зеленского. Уже 7 сентября Филатов сообщил о досрочном открытии моста. По нему уже пустили общественный транспорт.