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Біологічну загадку раку легенів розкрили у США. Фото: vistanews.ru

Біологічну загадку раку легенів розкрили у США

13 вер 2019, 17:11
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Рак легенів можна буде лікувати по-новому завдяки прориву в дослідженнях американських вчених із Онкологічного центру Університету Кентуккі. Їм вдалося розкрити столітню наукову загадку щодо лікування недрібноклітинного раку, що вражає легені людини.

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Дослідження були зосереджені на функції накопичення глікогену (молекул накопичення поживних речовин для клітин) у клітинному ядрі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на MedicalXpress.

Присутність глікогену в ядрі клітини вперше було описано в 1890-х роках, але не були визначені його функції.

Вчені виявили, що недрібноклітинний рак легенів накопичує ядерний глікоген під час утворення пухлин. Це дослідження демонструє, що глікоген синтезується і розщеплюється в ядрі, ядерний розпад забезпечує пальне для модифікацій гістонів (основного класу білків для пакування молекул ДНК у хроматин), а ці епігенетичні модифікації дозволяють клітинам ставати раковими.

Недрібноклітинний рак легенів пригнічує розщеплення ядерного глікогену за рахунок зменшення кількості ключової сигнальної молекули — малину, що стимулює прогресування онкологічного захворювання.

На думку вчених, ядерний глікоген присутній і в багатьох інших формах раку. Це дослідження допоможе знайти нові способи для потенційної протиракової терапії.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили молекулу, яка сприяє розвитку та поширенню пухлин при раку молочної залози і деяких видах саркоми.


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