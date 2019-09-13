Массовое отравление в Мукачево: три ребенка попали в реанимацию. Фото: 34 телеканал

https://racurs.ua/n126756-massovoe-otravlenie-v-mukachevo-tri-rebenka-popali-v-reanimaciu.html

Ракурс

Массовое отравление на Закарпатье произошло в школе № 10 в результате распыления неустановленного вещества. Семь учеников попали в больницу, трое из них находятся в реанимации, еще двое — в инфекционном отделении.

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Инцидент произошел сегодня около 15.00. Предполагается, что на перемене в здании школы распылили газ из баллончика. Пострадали дети в возрасте 11−12 лет, все они учатся в 6 классе, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Закарпатский областной центр здоровья и Мукачевский отдел полиции.

По предварительной информации, они получили ожоги верхних дыхательных путей. Три школьника теряли сознание, поэтому их доставили в реанимацию. Но сейчас, согласно сообщению медиков, их состояние стабилизировалось.

Причину и обстоятельства резкого ухудшения здоровья детей сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на днях аналогичный случай произошел в Черкассах. Там в результате распыления газа в школе были эвакуированы 250 детей, а 20 из них оказались в больнице.