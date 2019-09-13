Зеленский рассказал о выборах на оккупированном Донбассе. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126759-zelenskiy-rasskazal-o-vyborah-na-okkupirovannom-donbasse.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легитимные выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только по украинским законам и после отвода войск.

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Подробнее комментировать выборы на Донбассе Зеленский готов только после согласования этих вопросов в нормандском формате. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, который транслировали украинские СМИ.

По словам Зеленского, украинская сторона готовит план переговоров и согласовывает дату саммита. Вопрос выборов на Донбассе является частью минских договоренностей.

Зеленский отмечает, что сначала должен пройти обмен людей, разведения войск в Золотом и Петровском, а затем разведение сил на всей территории в 400 км.

Только при таких условиях по украинским законам в Донбассе могут пройти легитимные выборы.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня представитель правительства в украинском парламенте Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Украине планируют провести в следующем году в апреле. Точной даты пока нет, ведь этот вопрос еще согласовывают.