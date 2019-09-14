Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n126778-vybory-na-okupovanomu-donbasi-v-ssha-nazvaly-obov-yazkovu-umovu.html

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Вибори на окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки тоді, коли Росія виведе звідти свої війська.

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Потрібно забезпечити безпеку для українських громадян під час проведення виборів. Також необхідно провести реєстрацію громадян, створити виборчі комісії, кандидати повинні мати можливість зареєструватися та спокійно вести кампанію. Представники ЗМІ повинні мати можливість працювати і не наражатися на небезпеку. Про це 14 вересня в кулуарах форуму «Ялтинська європейська стратегія» заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає «РБК-Україна».

Під час так званого «референдуму» в Криму ми бачили, як виглядає «безпека» під російською окупацією. Це небезпечність. Тому, на нашу думку, має бути забезпечено безпеку, щоб проводити вибори. Це пріоритет, таким повинен бути порядок. Російських військ в ОРДЛО бути не повинно, — наголосив представник США.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Експерти називають однією з причин розпуску ЦВК ймовірні місцеві вибори, а, можливо, навіть і позачергові парламентські.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що легітимні вибори на окупованому Донбасі можуть пройти лише за українськими законами. Це може відбутися після відведення військ.