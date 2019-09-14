Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Фото: Прямый

https://racurs.ua/n126778-vybory-na-okkupirovannom-donbasse-v-ssha-nazvali-obyazatelnoe-uslovie.html

Ракурс

Выборы на оккупированных территориях Донбасса могут состояться только тогда, когда Россия выведет оттуда свои войска.

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Нужно обеспечить безопасность для украинских граждан во время проведения выборов. Также необходимо провести регистрацию граждан, создать избирательные комиссии, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и спокойно вести кампанию. Представители СМИ должны иметь возможность работать и не подвергаться опасности. Об этом 14 сентября в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает «РБК-Украина».

Во время так называемого «референдума» в Крыму мы видели, как выглядит «безопасность» под российской оккупацией. Это опасность. Поэтому, по нашему мнению, должна быть обеспечена безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок. Российских войск в ОРДЛО быть не должно, — подчеркнул представитель США.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Эксперты называют одной из причин роспуска ЦИК вероятные местные выборы, а, возможно, даже и внеочередные парламентские.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что легитимные выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только по украинским законам. Это может произойти после отвода войск.