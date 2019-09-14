Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак. Фото: Midhat Poturovic

https://racurs.ua/n126781-glava-obse-podderjal-vnedrenie-formuly-shtaynmayera-na-donbasse.html

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«План Штайнмайера» необходимо использовать Украине ради выполнения минских договоренностей, уверены в ОБСЕ.

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Мир на Донбассе может наступить только после полного выполнения минских соглашений. Для этого стоит использовать так называемый план Штайнмайера. Об этом 14 сентября в выступлении на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает «Европейская правда».

У нас есть план — это минские соглашения. У нас есть инструменты — это нормандский формат и трек Курта Волкера. Чего до сих пор не хватало — это политической воли. Мы видели, что стороны показывают друг на друга и обвиняют друг друга в нулевом прогрессе. Теперь, с приходом президента Зеленского есть и это, — отметил глава ОБСЕ.

По словам словацкого дипломата, Киеву и Москве необходимо и дальше шагать друг другу навстречу. Как пример успешных переговоров между властями двух стран Лайчак назвал обмен пленными и начало разведения сил в Станице Луганской.

Напомним, 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легитимные выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только по украинским законам. Это может случиться после отвода войск.

Сегодня временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что выборы в ОРДЛО могут произойти только тогда, когда Россия выведет оттуда свои войска. В США подчеркивают, что необходимо обеспечить безопасность для украинских граждан во время проведения выборов.