Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смертельная авария под Ярославлем. Фото: ТАСС

Ужасное ДТП в России: число пострадавших возросло до 30 человек (ВИДЕО)

14 сен 2019, 16:16
999

В дорожно-транспортном происшествии под российским Ярославлем, что случилось 14 сентября, пострадали 30 человек.

Loading...

По информации управления МВД по Ярославской области, число погибших не изменилось — семь человек. При этом некоторые СМИ со ссылкой на официальные источники пишут, что погибли девять человек. Об этом сегодня сообщает издание «Интерфакс».

Представители российской Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры. Этот человек нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

Тем временем Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса России.

Напомним, сегодня в России под Ярославлем столкнулись грузовик МАН с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек. Еще 21 человек получил повреждения различной степени тяжести.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Глава ОБСЕ поддержал внедрение формулы Штайнмайера на Донбассе

Нынешний глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак призвал Украину использовать так называемый «план Штайнмайера» для выполнения минских договоренностей

Новости Украины
16:46

Ужасное ДТП в России: число пострадавших возросло до 30 человек (ВИДЕО)

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 14 сентября под российским Ярославлем, пострадали 30 человек, еще семь погибли. Следственный комитет РФ начал расследование

Новости Украины
16:16

Зеленский рассказал о новом законе для ветеранов на «Играх непокоренных» (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский рассказал о новом законе «О статусе ветеранов». Глава государства на открытии национальных соревнований «Игры непокоренных» рассказал, когда в парламенте появится указанный законопроект

Новости Украины
10:10
Новости партнеров
Загрузка...