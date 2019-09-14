Смертельная авария под Ярославлем. Фото: ТАСС

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В дорожно-транспортном происшествии под российским Ярославлем, что случилось 14 сентября, пострадали 30 человек.

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По информации управления МВД по Ярославской области, число погибших не изменилось — семь человек. При этом некоторые СМИ со ссылкой на официальные источники пишут, что погибли девять человек. Об этом сегодня сообщает издание «Интерфакс».

Представители российской Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры. Этот человек нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

Тем временем Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса России.

Напомним, сегодня в России под Ярославлем столкнулись грузовик МАН с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек. Еще 21 человек получил повреждения различной степени тяжести.