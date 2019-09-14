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Ракурс
О перспективах 5g в Украине рассказали в Кабмине.

Сеть 5G в Украине: вице-премьер сообщил о перспективах запуска

14 сен 2019, 15:47
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В Украине пока внедрение 5G-сети нецелесообразно. Прежде всего планируется завершение внедрения 3G и 4G по всей территории страны в ближайшие годы.

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Власти ставят себе за цель в ближайшие три года сделать доступ всех населенных пунктов Украины к широкополосному интернету. Об этом 14 сентября во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, форум транслировали украинские СМИ.

Чтобы дойти до вопроса 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. Мы очень хотим отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев, — отметил Федоров.

Чиновник отметил, что дополнительное время и усилия необходимы и для того, чтобы сети 3G и 4G полноценно заработали по всей территории государства. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас в Украине остаются населенные пункты без поддержки этого стандарта связи.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения. Таким образом интернет 4G в этом году должен заработать по всей Украине.

Источник: Ракурс


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