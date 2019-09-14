Про перспективи 5g в Україні розповіли в Кабміні.

https://racurs.ua/ua/n126779-mereja-5g-v-ukrayini-vice-premier-povidomyv-pro-perspektyvy-zapusku.html

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В Україні наразі впровадження 5G-мережі недоцільне. Насамперед планується завершення впровадження 3G і 4G по всій території країни в найближчі роки.

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Влада ставить собі за мету в найближчі три роки зробити доступ усіх населених пунктів України до широкосмугового інтернету. Про це 14 вересня під час форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES) заявив віце-прем'єр — міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров, форум транслювали українські ЗМІ.

Щоб дійти до питання 5G, треба багато полагодити того, що у нас зламано. Жодна людина в країні не розуміє, яке у нас реальне проникнення інтернету в регіони. Ми дуже хочемо відремонтувати це в найближчі кілька місяців, — зазначив Федоров.

Посадовець відзначив, що додатковий час та зусилля необхідні й для того, щоб мережі 3G та 4G повноцінно запрацювали по всій території держави. Віце-прем'єр наголосив, що наразі в Україні залишаються населені пункти без підтримки цього стандарту звязку.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління. Таким чином інтернет 4G цьогоріч має запрацювати по всій Україні.