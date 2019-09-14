Смертельна аварія під Ярославлем. Фото: ТАСС

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У дорожньо-транспортній пригоді під російським Ярославлем, що трапилася 14 вересня, постраждали 30 осіб.

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За інформацією управління МВС по Ярославській області, число загиблих не змінилося — семеро осіб. При цьому деякі ЗМІ із посиланням на офіційні джерела пишуть, що загинули дев’ятеро осіб. Про це сьогодні повідомляє видання «Интерфакс.

Представники російської Державтоінспекції заявили, що винуватцем аварії є водій фури. Цей чоловік порушив правила дорожнього руху і виїхав на зустрічну смугу. Обставини ДТП наразі з’ясовують спеціалісти.

Тим часом Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальну справу за ст. 238 (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки) Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Росії під Ярославлем зіткнулися вантажівка МАН з рейсовим автобусом ПАЗ. Внаслідок ДТП загинули щонайменше семеро осіб. Ще 21 особа отримала ушкодження різного ступеня тяжкості.