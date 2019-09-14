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Ракурс
У Росії автобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 7 осіб, є поранені. Фото: tv360ru

У Росії автобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 7 осіб, є поранені (ФОТО)

14 вер 2019, 13:43
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Під Новоросійськом в РФ сьогодні вранці вантажівка МАН зіткнулася з рейсовим автобусом ПАЗ.

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В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше семеро осіб. Ще 21 особа отримала ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на державтоінспекцію Росії.

У Росії автобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 7 осіб, є поранені. Фото: tv360ru

Всього в автобусі, який курсував по приміському маршруту «Ярославль — Гаврилов-Ям» було 30 пасажирів. За попередньою інформацією, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого і сталося зіткнення.

Серед постраждалих в аварії є неповнолітній росіянин. На місці працюють дев’ять бригад швидкої допомоги.

Регіонально управління Міністерства внутрішніх справ РФ зазначило, що поки остаточна кількість постраждалих ще не встановлена і попередня інформація може отримати доповнення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Закарпатській області сталася смертельна ДТП. В результаті інциденту загинули четверо осіб. Ще чотирьох осіб, включаючи двох малолітніх дітей, госпіталізували з пораненнями.

Джерело: Ракурс


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