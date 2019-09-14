Зеленський призначив главу Дніпропетровської ОДА і дав йому 2 місяці. Фото: Comments.UA

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Президент України Володимир Зеленський призначив бізнесмена Олександра Бондаренко головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Зеленський призначив Бондаренко під час свого візиту до Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Глава держави зазначив, що дає новому голові ОДА 2 місяці, щоб проявити себе на новій посаді.

Проект указу про призначення Бондаренко був підтриманий Кабінетом міністрів під час засідання в п’ятницю.

На посаді Бондаренко змінив в.о. керівника Дніпропетровської ОДА Дмитра Батуру.

У декларації Бондаренко зазначено, що він є директором компанії «Бі енд Бі фудз», в якій йому також належить частка. У власності Бондаренко є також компанії «Лок Сток», «Філд Маркетинг», і «Стійкі бізнес системи», які були засновані понад два роки тому.

Також Бондаренко член правління громадської організації «Асоціація випускників Києво-Могилянської академії».

Нагадаємо, міністри також затвердили заступників голів Донецької та Львівської облдержадміністрацій.

Як раніше повідомлялося, дружина призначеного на посаду глави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко Регіна є громадянкою Росії