Зеленский назначил главу Днепропетровской ОГА и дал ему 2 месяца. Фото: Comments.UA

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

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Зеленский назначил Бондаренко во время своего визита в Днепропетровскую область. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава государства отметил, что дает новому главе ОГА 2 месяца, чтобы проявить себя на новой должности.

Проект указа о назначении Бондаренко был поддержан Кабинетом министров во время заседания в пятницу.

На должности Бондаренко сменил и.о. руководителя Днепропетровской ОГА Дмитрия Батуру.

В декларации Бондаренко указано, что он числится директором компании «Би энд би фудз», в которой ему также принадлежит доля. В собственности Бондаренко есть также компании «Лок Сток», «Филд Маркетинг», и «Устойчивые бизнес системы», которые были основаны более двух лет назад

Также Бондаренко член правления общественной организации «Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии».

Напомним, министры также утвердили заместителей глав Донецкой и Львовской облгосадминистраций.

Как ранее сообщалось, жена назначенного на должность главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко Регина является гражданкой России