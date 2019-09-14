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Ракурс
В России автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, есть раненые. Фото: tv360ru

В России автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, есть раненые (ФОТО)

14 сен 2019, 13:43
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Под Новороссийском в РФ сегодня утром грузовик МАН столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

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В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере семь человек. Еще 21 человек получил повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ГИБДД России.

Всего в автобусе, который курсировал по пригородному маршруту «Ярославль — Гаврилов-Ям» было 30 пассажиров. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

В России автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, есть раненые. Фото: tv360ru

Среди пострадавших в аварии есть несовершеннолетний россиянин. На месте работают девять бригад скорой помощи.

Региональное управление Министерства внутренних дел РФ отметило, что пока окончательное количество пострадавших еще не установлено и предварительная информация может получить дополнения.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Закарпатской области произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибли четыре человека. Еще четырех человек, включая двух малолетних детей, госпитализировали с ранениями.

Источник: Ракурс


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