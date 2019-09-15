Волкер: Украину не будут склонять к проведению выборов в ОРДЛО до завершения оккупации

Курт Волкер, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n126813-volker-ukrainu-ne-budut-sklonyat-k-provedeniu-vyborov-v-ordlo-do-zaversheniya-okkupacii.html

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Международные партнеры Украины не будут склонять наше государство к проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей — к реализации так называемой «формулы Штайнмайера», пока там будут оставаться подконтрольные РФ силы.

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Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в недавнем интервью ТСН.

По словам Волкера, он часто общается со своими немецкими и французскими коллегами и они не видят возможности проведения выборов на контролируемых Россией территориях.

Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация «формулы Штайнмайера» возможна только после того, как выборы состоятся, — подчеркнул Волкер.

«Формула Штейнмаера», названная так «в честь» бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заключается в проведении выборов в ОРДЛО под контролем ОБСЕ. После их проведения ОБСЕ должно сделать вывод о том, соответствовали ли эти выборы международным стандартам.

В случае одобрительного заключения ОБСЕ вступает в силу законодательство о «специальном статусе» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Для того, чтобы иметь выборы свободными и честными, нужна свободная, спокойная, безопасная среда, — отмечает Волкер. — И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала.

Волкер подчеркивает, что для того, чтобы «формула Штейнмаера» заработала, должны быть расформированы поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования. Кроме того, в регионе должна быть восстановлена стабильность — путем размещения миротворцев или другим способом.

Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы, — подчеркнул Волкер. — Безопасность, очевидно, должна быть прежде всего.

Волкер отметил, что сейчас на оккупированных территориях отсутствует свобода передвижения, участники выборов от различных политических сил в случае их проведения не смогут осуществлять там избирательную кампанию, в частности отсутствуют возможности для проведения митингов и других публичных мероприятий.

Отвечая на вопрос о возможности ослабления антироссийских санкций, Волкер отметил, что США будут рассматривать этот вопрос, если Россия будет выполнять минские соглашения. Введенные за Крым санкции будут действовать до тех пор, пока Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

Волкер также выразил убеждение, что в будущем Крым вернется в состав Украины, однако когда именно это произойдет, пока прогнозировать не может.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак недавно заявил, что «План Штайнмайера» необходимо использовать Украине ради выполнения минских договоренностей.