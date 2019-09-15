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Ракурс
Диана Варинская и Анастасия Бачинская, фото: НОК Украины

Украинские гимнастки завоевали полный комплект наград на соревнованиях в Париже

15 сен 2019, 21:20
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Украинские гимнастки успешно выступили на этапе Кубка мирового вызова в столице Франции.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Полный комплект наград в Париже — отметили в НОК.

Так, 18-летняя украинская спортсменка Диана Варинская стала чемпионкой в вольных упражнениях и бронзовой медалисткой на бревне, где компанию ей на пьедестале составила 16-летняя Анастасия Бачинская, которая заняла второе место.

Варинская — финалистка чемпионатов мира, Европы, этапов Кубка мира. В 2018 году она стала победительницей общего зачета Кубка мира-2018 в упражнениях на бревне. На нынешних Европейских играх в Минске она получила бронзовую награду в абсолютном первенстве по гимнастике по результатам упражнений на бревне, брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях.

Напомним, в июне этого года выступление тогда еще 15-летней Бачинской на Европейских играх в Минске стало настоящей сенсацией — ей удалось получить золотую медаль в вольных упражнениях.

Источник: Ракурс


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