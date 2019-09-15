Во время столкновений в Харькове, фото: «Фрайкор»

https://racurs.ua/n126811-stolknoveniya-v-harkove-postradali-dvoe-pravoohraniteley-zaderjany-17-chelovek-foto-video.html

Ракурс

В Харькове, где сегодня произошли Марш равенства в поддержку ЛГБТ и альтернативный ему Марш за традиционные ценности, в результате столкновений пострадали двое правоохранителей. Инцидент произошел на улице Рымарской.

Loading...

В Шевченковский отдел полиции доставлены 17 человек, которые, по предварительным сведениям, принимали участие в столкновениях на этой улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что задержанные оказывали сопротивление полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Один из пострадавших правоохранителей с ожогами глаз доставлен в больницу.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Организация «Фрайокор» в своем Телеграмм-канале сообщает о задержании 17 своих активистов на улице Рымарской. Они находятся в Шевченковском райотделе харьковской полиции, что на улице Толбухина. Под райотделом на их поддержку собралась толпа.

Також сьогодні затримано 17-річного жителя міста, котрий після закінчення маршу кидав каміння у людей, що йшли вулицею Сумською.

Также сегодня задержан 17-летний житель города, который после окончания марша бросал камни в людей, которые шли по улице Сумской.

Его доставили в Киевский отдел полиции для написания объяснений. В отношении него составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях. За это правонарушение законодательство предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса внесены сведения о совершенных сегодня в парке Шевченко хулиганских действиях в отношении юноши. Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в сегодняшнем Марше равенства в Харькове приняли участие около 2 тыс. человек, в Марше за традиционные ценности — около 500 человек.