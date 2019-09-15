Під час сутичок у Харкові, фото: «Фрайкор»

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Ракурс

У Харкові, де сьогодні відбулися Марш рівності на підтримку ЛГБТ та альтернативний йому Марш за традиційні цінності, внаслідок сутичок постраждали двоє правоохоронців. Інцидент стався на вулиці Римарській.

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До Шевченківського відділу поліції доставлені 17 осіб, котрі, за попередніми відомостями, брали участь у сутичках на цій вулиці, повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що затримані чинили опір поліції й розпилили в бік правоохоронців сльозогінний газ. Один із постраждалих правоохоронців з опіками очей доставлений до лікарні.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Організація «Фрайокор» у своєму Телеграм-каналі повідомляє про затримання 17 своїх активістів на вулиці Римарській. Вони перебувають у Шевченківському райвідділку харківської поліції, що на вулиці Толбухіна. Під райвідділком на їхню підтримку зібрався натовп.

Також сьогодні затримано 17-річного жителя міста, котрий після закінчення маршу кидав каміння у людей, що йшли вулицею Сумською.

Його доставили до Київського відділу поліції для написання пояснень. Щодо нього складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні порушення. За це правопорушення законодавство передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу внесені відомості про здійснені сьогодні у парку Шевченка хуліганські дії щодо юнака. Зловмисникам загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у сьогоднішньому Марші рівності в Харкові взяли участь близько 2 тис. осіб, в Марші за традиційні цінності — близько 500 осіб.