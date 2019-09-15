Нова технологія може врятувати життя гірників під час вибухів у шахтах

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Рифлені візерунки може зробити матеріали більш стійкими до сильних ударів, таких як землетруси або вибухи.

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Такого висновку дійшли американські вчені з Каліфорнійського університету (Сан-Дієго), повідомляє прес-служба цього навчального закладу.

Учені використовували ударну трубку для створення потужної ударної хвилі, швидкість якої перевищувала швидкість звуку. Потім вони використовували надшвидкісну камеру для зафільмування та подальшого аналізу поведінки матеріалів, які піддавалися впливові ударної хвилі.

Попередні дослідження учених вже показували, що перешкоди, викладені в логарифмічній спіралі — подібно до закрученої всередину оболонки молюска наутилуса, здатні краще зменшити енергію ударної хвилі і зменшити загальний збиток, ніж при встановленні за іншими схемами.

Дослідники зробили ще один крок вперед, перевіривши, чи буде різка трьох канавок з кожного боку матеріалів перешкоди ще краще послаблювати удар в порівнянні з аналогічними перешкодами, встановленими в логарифмічній спіралі, але без канавок.

Вони виявили, що ці борозни зменшили вплив так званої відбитої ударної хвилі, котра виникає, коли первісна ударна хвиля ударяється об спіраль перешкод і відскакує назад.

Це дослідження може бути використане також у військових і цивільних цілях для проектування матеріалів і будівель, здатних краще протистояти високоінтенсивним вибухам, — зазначають дослідники.

Зокрема, ця технологія може врятувати життя шахтарів, ослаблюючи поширення ударних хвиль внаслідок вибухів у шахтах.

У вугільній промисловості відбулося багато нещасних випадків зі смертельними наслідками, і ми вважаємо, що це дослідження є переконливим аргументом на користь захисту працівників від вибухових хвиль, які можуть легко поширюватися по всій вугільній шахті, — наголошують учені. — Якби вся стіна вугільної шахти була вистелена цими твердими геометричними перешкодами, це могло б забезпечити дешевий спосіб захисту всіх робітників у шахті.

Нагадаємо, нещодавно американські учені в межах дослідження, фінансованого Управлінням армійських досліджень США, відкрили новий метод згинання металів, котрий допоможе зробити військову техніку міцнішою.