Новая технология может спасти жизнь горняков во время взрывов в шахтах

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Рифленые узоры могут сделать материалы более устойчивыми к сильным ударам, таким как землетрясения или взрывы.

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К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего), сообщает пресс-служба этого учебного заведения.

Ученые использовали ударную трубку для создания мощной ударной волны, скорость которой превышала скорость звука. Затем они использовали сверхскоростную камеру для съемки и дальнейшего анализа поведения материалов, которые подвергались воздействию ударной волны.

Предыдущие исследования ученых уже показывали, что препятствия, выложенные в логарифмической спирали — подобно закрученной внутрь оболочки моллюска наутилуса, способны лучше уменьшить энергию ударной волны и уменьшить общий ущерб, чем при установке по других схемах.

Исследователи сделали еще один шаг вперед, проверив, будет ли прорезание трех канавок с каждой стороны материалов препятствия еще лучше ослаблять удар по сравнению с аналогичными препятствиями, установленными в логарифмической спирали, но без канавок.

Они обнаружили, что эти бороздки уменьшили влияние так называемой отраженной ударной волны, которая возникает, когда первоначальная ударная волна ударяется о спираль препятствий и отскакивает назад.

Это исследование может быть использовано также в военных и гражданских целях для проектирования материалов и зданий, способных лучше противостоять высокоинтенсивным взрывам, — отмечают исследователи.

В частности, эта технология может спасти жизни шахтеров, ослабляя распространения ударных волн в результате взрывов в шахтах.

В угольной промышленности произошло много несчастных случаев со смертельным исходом, и мы считаем, что это исследование является убедительным аргументом в пользу защиты работников от взрывных волн, которые могут легко распространяться по всей угольной шахте, — отмечают ученые. — Если бы вся стена угольной шахты была выстлана этими твердыми геометрическими препятствиями, это могло бы обеспечить дешевый способ защиты всех рабочих в шахте.

Напомним, недавно американские ученые в рамках исследования, финансируемого Управлением армейских исследований США, открыли новый метод гибки металлов, который поможет сделать военную технику крепче.