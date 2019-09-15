Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: KharkivPride

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Ракурс

У центрі Харкова сьогодні відбувся перший у місті Марш рівності, який здійснювався в межах «ХарківПрайд». Учасники цієї акції виступали за рівність прав для ЛГБТ.

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Паралельно цій акції відбувався Марш за традиційні цінності, повідомляє видання «Громадське».

Обидві акції розпочалися на майдані Свободи. Учасників Маршу рівності відмежували від вулиці автобусами та кордоном правоохоронців.

Однак кільком противницям цієї акції, котрі, зокрема, мали з собою плакат з написом про те, що традиційна сім’я є долею України, вдалося лягти на землю перед колоною Маршу рівності. Однак учасники цього маршу просто їх обійшли.

Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq — hromadske (@HromadskeUA) 15 вересня 2019 р.

Зазначається, що через деякий час після початку Маршу рівності в його учасників опоненти з паралельної акції почали кидати яйця.

Після завершення акції учасники Маршу рівності роз’їхалися на метро або автобусах.

Очільник поліції Харківської області Валерій Сокуренко заявив, що жодного звернення з приводу побиття або іншого злочину до правоохоронців не надходило, повідомляє видання MediaPort.

Водночас в інтернеті з’явилося відео нападу групи осіб на невідомого молодого чоловіка. Також у соцмережах повідомляють про побиття двох осіб біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Організація «Фрайкор» повідомляє про затримання своїх активістів на вулиці Римарській.

Нагадаємо, у червні поліція затримала провокаторів, котрі планували кидатися нечистотами в учасників київського Маршу рівності.