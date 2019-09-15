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Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: KharkivPride

У Харкові відбулися Марш рівності та Марш за традиційні цінності (ФОТО, ВІДЕО)

15 вер 2019, 17:18
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У центрі Харкова сьогодні відбувся перший у місті Марш рівності, який здійснювався в межах «ХарківПрайд». Учасники цієї акції виступали за рівність прав для ЛГБТ.

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Паралельно цій акції відбувався Марш за традиційні цінності, повідомляє видання «Громадське».

Обидві акції розпочалися на майдані Свободи. Учасників Маршу рівності відмежували від вулиці автобусами та кордоном правоохоронців.

Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: KharkivPride

Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: KharkivPride

Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: «Громадське»

Однак кільком противницям цієї акції, котрі, зокрема, мали з собою плакат з написом про те, що традиційна сім’я є долею України, вдалося лягти на землю перед колоною Маршу рівності. Однак учасники цього маршу просто їх обійшли.

Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: «Громадське»

Зазначається, що через деякий час після початку Маршу рівності в його учасників опоненти з паралельної акції почали кидати яйця.

Після завершення акції учасники Маршу рівності роз’їхалися на метро або автобусах.

Очільник поліції Харківської області Валерій Сокуренко заявив, що жодного звернення з приводу побиття або іншого злочину до правоохоронців не надходило, повідомляє видання MediaPort.

Водночас в інтернеті з’явилося відео нападу групи осіб на невідомого молодого чоловіка. Також у соцмережах повідомляють про побиття двох осіб біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Скріншот: Mediaport

Організація «Фрайкор» повідомляє про затримання своїх активістів на вулиці Римарській.

Під чассьогоднішніх маршів у Харкові, фото: «Фрайкор»

Під час сьогоднішніх маршів у Харкові, фото: «Фрайкор»

Нагадаємо, у червні поліція затримала провокаторів, котрі планували кидатися нечистотами в учасників київського Маршу рівності.


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