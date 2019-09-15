Во время сегодняшних маршей в Харькове, фото: KharkivPride

https://racurs.ua/n126805-v-harkove-proshli-marsh-ravenstva-i-marsh-za-tradicionnye-cennosti-foto-video.html

Ракурс

В центре Харькова сегодня состоялся первый в городе Марш равенства, который осуществлялся в рамках «ХарковПрайда». Участники этой акции выступали за равенство прав для ЛГБТ.

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Параллельно этой акции проходил Марш за традиционные ценности, сообщает издание «Громадське».

Обе акции начались на площади Свободы. Участников Марша равенства отделили от улицы автобусами и кордоном из правоохранителей.

Однако нескольким противницам этой акции, которые, в частности, имели с собой плакат с надписью о том, что традиционная семья является судьбой Украины, удалось лечь на землю перед колонной Марша равенства. Однако участники этого марша просто их обошли.

Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq — hromadske (@HromadskeUA) 15 вересня 2019 р.

В Марше равенства участвовали около 2 тыс. человек, в Марше за традиционные ценности — около 500.

Отмечается, что спустя некоторое время после начала Марша равенства в его участников оппоненты из параллельной акции начали бросать яйца.

После завершения акции участники Марша равенства разъехались на метро или автобусах.

Глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко заявил, что ни одного обращения по поводу избиения или иного преступления в милицию не поступало, сообщает издание MediaPort.

В то же время в интернете появилось видео нападения группы лиц на неизвестного молодого человека. Также в соцсетях сообщают об избиении двух человек возле памятника Тарасу Шевченко.

Организация «Фрайкор» сообщает о задержании своих активистов на улице Рымарской.

Напомним, в июне полиция задержала провокаторов, которые планировали бросаться нечистотами в участников киевского Марша равенства.